В Приморье индивидуальный предприниматель выплатит большой штраф за то, что перевозил около тонны кукумарии без документов, сообщает DEITA.RU.





По информации Россельхознадзора, в коонце января в ходе проведения проверки в районе проспекта 100-летия Владивостока сотрудниками ДПС УМВД России был остановлен автомобиль «Тойота Хайс», при досмотре которого в кузове обнаружены 59 полипропиленовых мешков с охлажденной кукумарией общим весом 915 кг. Перевозка крупной партии морепродуктов осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, а также маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом и иными нормативными документами.





Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области индивидуальный предприниматель, осуществлявший перевозку водных биологических ресурсов с нарушением закона, признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в сумме 30 000 рублей и выдали предписание об утилизации или уничтожении небезопасной продукции.

Ирина Петрова