Пенсионный фонд России представит в правительство предложения об изменении правового статуса к 1 апреля 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее Дроздов заявлял, что на основе Пенсионного фонда России может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов.

«У нас есть два диаметрально противоположных мнения - это казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения, тоже со своими особенностями. Пока эти предложения не внесены, находятся на завершающей стадии, есть плюсы и минусы в обеих формах, их надо взвесить. Мы должны внести концептуальное предложение в правительство к 1 апреля», - сказал Дроздов.

Дмитрий Санников