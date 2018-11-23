Дефицита курицы не ожидается в Приморье, сообщили DEITA.RU в краевой администрации. Однако цена на нее уже растет.

По словам специалистов, в настоящее время в Приморье ситуация на потребительском рынке мяса кур стабильная.



По данным Приморскстата, в феврале по сравнению с январем в крае отмечено незначительное повышение цены на курицу – на 0,6%.

По словам специалистов, доля куриного мяса местного производства в общем объеме реализуемой продукции незначительна.

Михаил Грач