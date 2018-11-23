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Source «Deita.ru»
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Информация о введении США санкций против России негативно отразилась на курсе доллара - он резко вырос,  сообщает DEITA.RU.

Так, курс установился на отметке 66,32 рубля за доллар и 74,7 рублей за евро. 

Таким образом падение рубля составило 40–50 копеек.

Отмечается, что торги долларом накануне закрылись на отметке 65,88, евро — 74,6.

Напомним, в момент торгов стало известно, что Америка обвиняет Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм». В связи с  этим вводятся жесткие санкции.

Таисия Масина

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