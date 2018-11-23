14 February 2019, 07:54
Курс доллара резко вырос после сообщения о введении санкций
Source «Deita.ru»
Информация о введении США санкций против России негативно отразилась на курсе доллара - он резко вырос, сообщает DEITA.RU.
Так, курс установился на отметке 66,32 рубля за доллар и 74,7 рублей за евро.
Таким образом падение рубля составило 40–50 копеек.
Отмечается, что торги долларом накануне закрылись на отметке 65,88, евро — 74,6.
Напомним, в момент торгов стало известно, что Америка обвиняет Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм». В связи с этим вводятся жесткие санкции.
Таисия Масина
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