Рубль продолжает терять свои позиции по отношению к доллару и евро, сообщает DEITA.RU.

Так, на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 7 копеек и составил 66,37 рубля. Курс евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 75 рублей, по данным Мосбиржи.

Напомним, стремительный рост американской и европейской валюты начался после заявления о возможных новых санкциях против России. Об этом стало известно на прошлой неделе как раз в момент торгов. Когда рост остановится - неизвестно.

О жестких санкциях заявила Америка, обвинив Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм».



Таисия Масина