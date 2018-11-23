Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские станции США не имеют смысла, сообщает DEITA.RU.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Москва.Кремль.Путин".

Я не предостерегал, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", - уточнил он.

Напомним, 12 февраля в США представили законопроект, который предполагает введение новых санкций против России. Авторы законопроекта предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.

Ирина Петрова