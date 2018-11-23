Мужчине, совершившему теракт в торговом доме Санкт-Петербурга 27 декабря 2017 года, назначено принудительное интенсивное лечение в условиях изоляции от общества, сообщает DEITA.RU.

Установлено, что гражданин самостоятельно изготовил взрывное устройство и решил привести его в действие в торговом центре «Перекресток». При этом неподалеку от магазина он разметил электронный носитель информации, где рассказал о мотивах своего преступления.

«По его замыслу, стражи порядка должны были обнаружить этот текст во время осмотра места совершенного им взрыва. Судя по информации, фигурант уголовного дела совершил взрыв, чтобы заставить власти прекратить деятельность одной из школ эзотерических учений в Санкт-Петербурге. Такое желание возникло у мужчины, так как он был крайне недоволен результатами, полученными в школе», — рассказали в Следственном комитете России.

Поведение мужчины и содержание его показаний позволили следователям усомниться в его психическом здоровье. В связи с этим в ходе расследования ему проведена комплексная психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой у него диагностировано хроническое психическое заболевание, исключающее возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В соответствии с решением суда он будет проходить интенсивное лечение в условиях изоляции от общества.

Екатерина Брязгунова