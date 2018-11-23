Жительница Приморья терроризирует собственных соседей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала одна из них, ей довелось наблюдать такую картину: "Наша бешеная соседка, в очередной раз, насолила нашим соседям. Ездит быстро, пешеходов не замечает, подпирает машины. А сегодня назло, со всей дури въехала в зад эскудику, не понравилось, что женщина поставила машину рядом. Находка, ул. Красноармейская 15. Вопрос: как с такими людьми бороться?".





Интернет-пользователи сразу же встали на сторону людей страдающих от произвола одного человека: "«К» Королева! Не нравится ей,ну так купи дом себе с парковкой в 1га и паркуйся" ,"Да поставьте ее на место!!! Договоритесь. Не понимает. Действуйте другим способом. Надеюсь поможет", "А я прохожу думаю что произошло?. Разогнаться там не разгонишься, обзор отличный. Как так? Еще и с такими повреждениями. А вон оно что оказывается. Лечится ей надо".

Таисия Масина