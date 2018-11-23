Тигра Амура, который знаменит своей дружбой с козлом Тимуром, передадут в собственность Приморского края. В настоящее время прорабатывается соответствующий механизм, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, сейчас готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края.

«На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания», – отметил он.

Напомним, что тигр Амур стал знаменит в 2015 году, после того как подружился с другим питомцем Сафари-парка – козлом Тимуром. Хищник находится в Приморье как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного содержания. В 2017 году договор истек, и власти Хабаровского края решили подарить тигра Администрации Приморья.

Ранее глава Хабаровского края Сергей Фургал принял решение передать тигра Амура в собственность в Приморский край, отметив, что для этого нет препятствий.

До этого животное планировали передать в зоопарк Краснодарского края. Однако, на защиту тигра встал не только директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, но и Жители Приморья, которые оказались до предела возмущены данной информацией и решили действовать без промедления - прозвучали предложения о создании петиции, о выкупе тигра Амура, о шуме во всех местных СМИ, а также о восстании: "Поднимем восстание, это достояние Приморья!".

Михаил Грач