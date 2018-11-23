В России отзывают французское лекарственное средство из-за его опасности для здоровья, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, изъять средство от кашля и бронхиальной астмы "Эреспал" постановил Росздравнадзор. По данным ведомства, оно может вызвать нарушения сердечного ритма из-за содержащегося в нем фенспирида.

Ранее французские надзорные органы ранее постановили изъять из обращения лекарственные препараты, в которых есть фенспирид. Контроль над изъятием лекарств, покрытых пленочной оболочкой таблеток и сиропа 2 мг/мл, будут обеспечивать территориальные органы Росздравнадзора. Препараты других производителей на основе фенспирида тоже будут отозваны.

Ирина Петрова