В Приморье леопард три года «дразнит» учёных, фотографируясь с одного бока, об этом DEITA.RU сообщили в нацпарке "Земля леопарда".

Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» получили свежие снимки дальневосточного леопарда, который с 2016 года «избегает» попадания в базу данных учреждения. Как они объясняют, в четвертый раз автоматическая камера сфотографировала только один бок хищника, что не позволяет присвоить ему номер.

Идентификация дальневосточных леопардов проводится по пятнам на шкуре при помощи специальной программы. Узор пятен на правом и левом боках животных не зеркальный, поэтому для того, чтобы внести хищника в общую базу, учёным необходимо получить снимки обеих сторон тела. Это исключает вероятность двойного подсчёта леопарда.





Первые снимки "загадочного" леопарда были получены осенью 2016 года. Молодая пятнистая особь неопределенного пола пробежала перед фотоловушкой и скрылась. Тогда учёные внесли животное в специальный список "однобоких" леопардов, рассчитывая, что скоро получат другие снимки этого хищника.

Затем зверь сфотографировался и в 2017, и в 2018 году, однако на полученных кадрах, как и прежде, был виден только правый бок животного. Однако особое внимание этот леопард привлек в 2019 году, когда зафиксировался фотоловушкой неподалеку одного из кордонов национального парка. Уже другая камера и в другом месте снова сняла хищника только с правого бока.

«В нашей базе ежегодно появляются несколько леопардов, определенных только с одного бока. Однако, как правило, в течение года-двух мы получаем "вторые половинки" этих животных, после чего вносим их в общую базу. Этот "леопард-загадка" действительно удивителен тем, что ему удается так долго показываться перед нами только одной стороной тела», - рассказала начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова.

Ирина Петрова