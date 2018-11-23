Депутаты Государственной Думы фракции КПРФ внесли в российский законопроект, в котором предусмотрены штрафы для чиновников до 30 тысяч рублей за оскорбление избирателей, сообщает DEITA.RU.

«Мы внесли сегодня законопроект, предусматривающий административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих», - рассказал «Парламентской газете» депутат Сергей Казанков.

В законопроекте предлагаются штрафы в размере от 10 до 30 тысяч рублей. В случае повторных правонарушений и за особо грубые реплики – лишение права занимать должности государственной гражданской службы на срок до трех лет.

Накануне в Госдуме одобрили проекты о запрете оскорблений власти в интернете и фейковых новостях. Санкции включают арест до 15 суток, а также штраф за дезинформацию, которая носит угрозу общественному порядку.

Дмитрий Санников