Сотрудники ГАИ совместно с учениками Технического лицея призвали водителей маршруток соблюдать ПДД, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Ребята подготовили письма и вышли на улицы города совместно со специалистами отдела технического надзора Госавтоинспекции Владивостока.

Каждый ребенок, обращаясь к водителю, надеялся, что его обращение не останется незамеченным. Участники акции еще раз напомнили водителям о недопустимости нарушения Правил дорожного движения, призвали быть внимательными, взаимовежливыми на дороге, уважать пассажиров и пожелали счастливого пути.

Михаил Грач