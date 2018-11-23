Фронтмен самарской группы «Мама не узнает» Арсений Марушев пропал во время гастролей в Петербурге, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что 22-летний музыкант должен был выступить в петербургском клубе «Юнион», однако на концерт он так и не явился. Молодой человек перестал выходить на связь, в настоящее время его местоположение неизвестно, пишет РИА ФАН.

В последний раз, когда Марушева видели, он был одет в черную куртку, темные штаны, темный джемпер, красную спортивную шапку и синие сапоги. Группа «Мама не узнает» пока не делала никаких официальных заявлений на своих страницах в соцсетях.



Таисия Масина