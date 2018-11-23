Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть законопроект об ужесточении уголовной ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает DEITA.RU. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.

Лидеров ОПГ предлагается сажать в тюрьму на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или части дохода, так как наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются именно организованными преступными группировками.

Однако, по мнению президента, благодаря своему положению лидеры преступных сообществ зачастую уходят от уголовной ответственности.

Таисия Масина



