Лишиться прав стало намного легче, чем раньше, сообщает DEITA.RU. Уже вступили в силу поправки для автолюбителей, ужесточающие наказание за нахождение алкоголя в крови — теперь им грозит административная ответственность при обнаружении 0,3 грамма спирта на литр крови. Для того, чтобы алкотестер показал такие данные, взрослому мужчине весом в 70 килограммов необходимо выпить менее 0,5 литра пива, полстопки водки или неполный бокал вина. Следует уточнить, что административная ответственность будет наступать не только при выявлении алкогольного опьянения с помощью алкотестера, но и при анализе на содержание спирта в крови.

Также изменились правила дорожного движения, касающиеся неэкологичного транспорта. Появятся несколько новых дорожных знаков, ограничивающих движение автомобилей с высоким уровнем выбросов вредных веществ в населенных пунктах. Однако этот запрет не распространяется на спецмашины: полицию, пожарных, скорую помощь. Контроль за соблюдением новых правил будут осуществлять инспекторы и дорожные камеры.

Еще одно нововведение — единая форма полиса ОСАГО как в бумажном виде, так и в цифровом. Вся информация теперь будет содержаться в QR-коде. Теперь электронный полис можно распечатать самостоятельно как в чёрно-белом, так и в цветном формате, а также скачать в электронной форме на телефон и предъявить сотруднику ГИБДД при проверке документов. ОСАГО следует оформлять заранее, так как оно начинает действовать через три дня после оформления.

Юлия Моисеева