Source DEITA.RU
К берегам Японии прибило лодку с телами корейских рыбаков, сообщает DEITA.RU.
По информации местных СМИ, в деревянной лодке, длина которой порядка 13 метров, обнаружили тела двух человек. Судно выбросило на берег острова Хоккайдо.
Отмечается, что в 2018 году число северокорейских рыболовецких судов, которые прибивало течением к берегам Японии, достигло максимума. Всего зарегистрировано 105 таких случаев.
Отметим, что и к берегам Приморского края нередко прибивает корейские лодки. Так, например летом 2018 года на берег в поселке Ливадия прибило лодку с живым корейским рыбаком.
Ирина Петрова
Загрузка...