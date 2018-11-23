К берегам Японии прибило лодку с телами корейских рыбаков, сообщает DEITA.RU.

По информации местных СМИ, в деревянной лодке, длина которой порядка 13 метров, обнаружили тела двух человек. Судно выбросило на берег острова Хоккайдо.

Отмечается, что в 2018 году число северокорейских рыболовецких судов, которые прибивало течением к берегам Японии, достигло максимума. Всего зарегистрировано 105 таких случаев.

Отметим, что и к берегам Приморского края нередко прибивает корейские лодки. Так, например летом 2018 года на берег в поселке Ливадия прибило лодку с живым корейским рыбаком.

Ирина Петрова