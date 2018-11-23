Первую контрольную игру на учебно-тренировочном сборе в Крымске провели футболисты «Луча», сообщает DEITA.RU.

На естественном газоне спорткомплекса «Гигант» подопечные Рустема Хузина встречались с «Калугой», выступающей в ПФЛ, и обыграли ее со счетом 1:0. Вместе с основой приморской команды на сбор взяли большую группу молодых футболистов, воспитанников школы «Луча».

В первом тайме Рустем Хузин отправил на поле свой "боевой состав" (Котляров, Марущак, Степанец, Пономаренко, Царикаев, Визнович, Машнёв, Замалиев, Дзахов, Павленко, Часовских), а после перерыва на поле появилась перспективная молодежь, усиленная несколькими "ветеранами" (Ткачёв, Марущак, Остапенко, Насадюк, Ветошкин, Калугин, Кротов, Белунов, Гордиенко, Чеповский, Хлебородов). Стоит отметить, что в поедиинке с "Калугой" впервые после долгого перерыва сыграл Андрей Часовских, наконец-то восстановившийся после тяжелой травмы, полученной в ноябре прошлого года в матче с "Ротором". Кроме того хотелось бы выделить дебют 15-летнего воспитанника футбольной школы "Луча" Марата Тарэка, вышедшего на замену во втором тайме.



Михаил Грач