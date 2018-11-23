Очередную контрольную игру на учебно-тренировочных сборах в Крымске провели накануне футболисты владивостокского "Луча", сообщили DEITA.RU в пресс-службе команды.

На искусственном газоне спортивного комплекса "Гигант" желто-синие встречались с некогда грозной, а ныне выступающей в КФК краснодарской "Кубанью", и одержали победу - 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил защитник Кирилл Марущак, который отличился уже во втором матче подряд (2 дня назад Кирилл отличился и в поединке с молодежкой "Оренбурга"). Таким образом из 4-ех проведенных в Крымске контрольных матчей дружина Рустема Хузина выиграл три и один проиграла.

Стартовый состав "Луча" Котляров, Патрашко, Степанец, Марущак, Царикаев, Машнёв, Визнович, Замалиев, Павленко, Дзахов, Часовских.

Запасные: Ткачёв, Насадюк, Белунов, Кротов, Пономаренко, Хлебородов, Гордиенко.



Михаил Грач