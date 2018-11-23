Находящийся на учебно-тренировочных сборах в Крымске владивостокский футбольный клуб «Луч» проиграл в товарищеской встрече «КАМАЗу» из Набережных Челнов с минимальным счетом — 0:1, сообщает DEITA.RU.

В первом тайме небольшим территориальным преимуществом владел «Луч», но по настоящему голевых моментов в игре не было. Единственный мяч в этой встрече был забит на 54-й минуте матча. Давид Караев обыграл на фланге защитника приморской команды, убежал от него и сделал точную передачу на Дмитрия Каменщикова. Последний обыграл вратаря и отправил мяч в ворота.

Команда из Набережных Челнов выступает во втором дивизионе, зоне «Урал-Приволжье» и занимает там второе место.

Первую встречу в рамках крымских сборов «Луч» выиграл, переиграв ФК «Калуга» со счетом 1:0.

Первую официальную игру в рамках первенства ФНЛ «Луч» проведет в этом году 3 марта и сыграет на выезде против «Краснодара-2».

Дмитрий Санников