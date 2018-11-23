Вторую контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Крымске проведут сегодня футболисты владивостокского "Луча", сообщили DEITA.RU в пресс-службе команды.

На одном из полей спортивного комплекса "Гигант" желто-синие померятся силами с ФК "КАМАЗ", выступающем во второй лиге российского футбола. По итогам осенней части Первенства ПФЛ команда из Набережных Челнов занимает 2-ое место в зоне "Урал-Приволжье". Начало матча в 15-30 по местному времени (в 22-30 про Владивостоку).

Стоит отметить, что на сборах "КАМАЗ" (также как и "Луч") уже провел товарищескую встречу с "Калугой", в которой одержал победу со счетом 4:0.

В официальных матчах "Луч" и "КАМАЗ" встречались 16 раз: в 6-ти играх успех был на стороне "тигров", в 7-ми побеждали чалнинцы и 3 поединка завершились вничью.

Михаил Грач