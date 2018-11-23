Широко известный в советские годы пионерлагерь «Космос» на полуострове Де-Фриза в последние годы разрушен и больше не принимает приморских детей на летние каникулы, сообщает DEITA.RU. По мнению местной жительницы, это связано с тем, что земля, на которой расположен лагерь, стала объектом имущественных споров.





«Открытый в 1960 году пионерский лагерь «Космос» занимал территорию площадью в 43 гектаров на южной оконечности полуострова Де-Фриз. Комплекс включал детские дачи, корпуса для проживания школьников, территорию для спортивного палаточного лагеря. Одновременно здесь могло отдыхать до двух тысяч ребят, а в 1980-е годы планировалось построить по соседству с «Космосом» санаторий для взрослых – чтобы можно было отдыхать на Де-Фризе всей семьёй. К большому сожалению, в нашей стране не сохраняют. Это называется новыми словами «модернизация», — сетует ninelka1991 на паблике irecommend_vdk.





Девушка отметила, что сегодня в России огромное количество детских лагерей зарыты и заброшены. На из местах появляются не менее значимые постройки, однако это память.





«Задумайтесь на секундочку, что самые яркие воспоминания — это воспоминания детства. Я бы все отдала, чтобы лагеря жили и существовали. Часто была летом в лагере, но в «Космос» так и не смогли достать путёвку. Дело в том, что он был одним из подведомственных «Дальзавода» и первыми путевки получали детки рабочих, а когда родители в панике искали контакты для покупки путёвки — все уже было раскуплено. Я очень сожалею, тому, что не смогу отправить своего ребёнка в лагерь такого рода на отдых. Теперь нам остаётся только гулять на этом месте, и представлять, как тут было весело и комфортно», — делится переживаниями пользователь Instagram.





Екатерина Брязгунова