Цены на турпутевки к лету 2019 года вырастут, такое развитие событий прогнозируют аналитики сервиса для путешественников, сообщает DEITA.RU.

Общий рост цен составит 12%. В частности туры в Турцию и Грецию подорожают на 20%. Туры в Абхазию, Болгарию, Вьетнам и Россию, по заверениям специалистов, вырастут не сильно.

По данным РГ, путевка в Турцию на двоих обойдется в среднем в 99 тысяч рублей, в то время как летом прошлого года она стоила в среднем 80 тысяч. Путевка в Грецию будет стоить в среднем 119 тысяч (97 - в прошлом году), в Тунис - 97 тысяч (83 тысячи в прошлом году), на Кипр - 108 тысяч (94 тысячи в прошлом году). Дешевле всего стоит путевка на российские курорты - 41 тысячу рублей на двоих против 39 тысяч в прошлом году.

Таисия Масина