В Ирландии предложили создать специальные места для любителей селфи среди многочисленных туристов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Insider, предложение политики Джима Дейли связано с тем, что зачастую происходят трагические ситуации, когда люди пытаются сфотографироваться в популярных местах.

Отмечается, что такие меры защитят отчаянных туристов от падений, травм и гибели и помогут привлечь новых туристов в страну. Места для селфи должны будут обррудовать креслами и скамьями. В опасных местах могут появиться специальные настилы, где туристы могут фотографироваться, не беспокоясь о своей безопасности.

Такая инфраструктура может появиться во многих популярных местах: утесы Мохер, старый маяк на мысе возле города Кинсейл, скалы Мизен-Хед, Балтиморский маяк и в природном заповеднике Лох-Хайн.

Ирина Петрова