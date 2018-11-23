Наезд на пешехода остается самым частым видом ДТП, сообщила Госавтоипсекция Приморского края. Давят людей, не только неосторожно перебегающих дорогу в неположенном месте, но и на «зебре» и даже тротуарах. Последняя трагедия, потрясшая всю страну, заставила заглянуть в печальную статистику, сообщает DEITA.RU.

Страшное ДТП произошло 18 февраля во Владивостоке по улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель не справился с управлением и на внушительной скорости вылетел с проезжей части на пешеходную дорожку, задавив семью из трех человек. В результате женщина и маленький ребенок погибли, а отец семейства до сих пор остается в больнице. Виновника, сбежавшего с места происшествия, ищут всем городом, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек».

Пешеходов во Владивостоке и Приморье давят практически каждый день. Так, накануне на улице 50 лет ВЛКСМ сбили молодую девушку, она в реанимации в тяжелом состоянии. Несколько дней назад на нерегулируемом перекрестке был сбит 12-летний мальчик, двигавшийся в школу по «зебре». В результате наезда ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга. Еще через несколько дней в Уссурийске при подобных обстоятельствах была сбита 16-летняя девушка, которая получила несколько ушибов и ссадин. Еще один ребенок на этой неделе серьезно пострадал в Славянке.

В 2018 году на дорогах края под колесами авто погибло более 100 человек: 51 - из-за собственной неосторожности во время перехода проезжей части, 15 человек - в зоне действия «зебры», 30 пешеходов попали под колеса автомобилей, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще свыше 3 тысяч пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Традиционно самыми опасными для пешеходов городами остаются Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем.

Пока сотрудники ГИБДД просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее, люди задаются вопросом, когда приморские дороги перестанут убивать жителей, и требуют от властей принять меры.

Максим Низкодубов