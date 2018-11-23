В театрах, а также других учреждениях культуры, включая библиотеки, будет организована продажа книг, сообщает DEITA.RU

Как рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, «У этого законопроекта долгая судьба, мы долго находили компромиссное решение с ФАС и министерством экономики. Понимание было найдено, я также докладывал по этому документу ситуацию председателю правительства, тоже встретил понимание. Самое главное опасение, чтобы там под видом книжных магазинов там не появлялась иная торговля».

Министр добавил, что подобная практика существует во многих странах мира. В данный момент в ведомстве дорабатывают нюансы организации книжной торговли. В скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Заместитель министра культуры Павел Степанов также объявил о предполагаемом введении должности президента в театрах России, пишет РИА ФАН.

«Должность будет вводиться не во всех театрах. Это всегда будет связано, как правило, с целесообразностью введения дополнительной должности и той личностью, которая будет назначаться президентом», — рассказал Павел Степанов.



Участники конференции отметили, что названные изменения, а также инициативы по реформированию системы закупок для учреждений культуры представители ведомства обсудят 18 марта на парламентских слушаниях в Госдуме.



На рассмотрение депутатам планируется внести два законопроекта: базовый закон о культуре и закон о внесении изменений в уже действующие законодательные акты, в том числе документы, посвященные закупочным процедурам.



Таисия Масина