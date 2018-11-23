В Михайловском районе окончено судебное слушание по делу о смертельном ДТП, сообщили DEITA.RU в Прокуратруе Приморья.

Как установлено в судебном заседании, ДТП произошло в сентябре 2018 в ночное время в поселке Новошахтинский Михайловского района.



Управляя автомобилем марки «TOYOTA CHASER», в салоне которого находились две его знакомые, водитель грубо нарушил скоростной режим, не справился с управлением и совершил столкновение с воздушной теплотрассой.

В результате этого одна пассажирка скончалась на месте, вторая женщина получила травмы, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

После произошедшего фигурант переместил тело погибшей пассажирки на место водителя и покинул место ДТП.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года.

Михаил Грач