Народный артист России Андрей Макаревич, который в последнее время известен довольно скандальными высказываниями, заявил, что необходимо запретить на российском телевидении, сообщает DEITA.RU.

Так, в интервью изданию "Лента.ру" лидер группы "Машины времени" рассказал о своей работе в общественном совете при комитете Госдумы по культуре. Он отметил, что первое заседание вселило в него надежду на изменения.

Макаревич уточнил, что выступает против как-либо запретов, однако отметил что на телевидении стоит запретить "одновременный ор сразу нескольких участников тех или иных проектов". Отметим, такая тенденция на федеральных каналах действительно есть.

Ирина Петрова