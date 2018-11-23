В Агинском районе Забайкальского края в Южно-Аргалейском сельском поселении найдена погибшая семья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления по региону.

По данным следствия, погибшие - женщина 1961 года рождения и двое ее сыновей 34 и 32 лет. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Мать с сыновьями в течение последних двух дней употребляли спиртное. По предварительным данным, они погибли от употребления неустановленной жидкости.

На месте трагедии найдено около десяти пустых бутылок, по которым назначены судебно-химические экспертизы.

Михаил Грач