Культурный памятник «Жилой Дом», расположенный по улице Светланская, д. 177, незаконно оборудован мансардой, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Указанный памятник находится под охраной государства и является объектом культурного наследия регионального значения. Однако в нем незаконно возведен мансардный этаж. При этом согласование проведения указанных работ с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края не осуществлялось.

Облик объекта культурного наследия обязали привести в состояние, предшествующее ремонтным работам.

Михаил Грач