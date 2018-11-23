Полиция продолжает поиски авторов звонков 23 января, когда около 50 учреждений Владивостока были эвакуированы по тревоге, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Также полиция просит граждан, не сообщивших о том, что им поступило ложное сообщение о готовящемся взрыве, обратиться в отдел по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку.



Напомним, Владивосток утром 23 января охватила волна звонков и писем с угрозами заминирования зданий и учреждений.

По информации источников агентства в силовых структурах и органах власти, информация о бомбах в зданиях администрации края, школ и торговых центров была фейком. Спецслужбы проверили объекты, ничего подозрительного не обнаружено.

Михаил Грач