Отключения электричества в связи с плановыми работами по ремонту и диагностике электросетей начнутся во Владивостоке во вторник, 19 февраля, сообщает DEITA.RU.

По данным МУПВ ВПЭС (электрические сети) отключения затронут 4 района города, но особенно - Советский район.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Адмирала Кузнецова ул. 50Б, 53, 53/1

Первомайский район

Борисенко ул. 104

Советский район

Аренского ул. 39, 24Б, 41, 55, 46, 44, 22А

Вертолетная ул. 1, 15, 16, 7

Глинки ул. 25, 50, 52, 73, 77, 71В, 71, 77А, 75

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 53, 55, 35

Крылатый пер. 2

Маковского ул. 169, 171, 171А, 179, 181, 185, 201, 203, 207

Мусоргского ул. 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 24

Балтийская ул. 9А, 9Б

Взлетная ул. 6

Академика Крушанова ул. 1, 19, 3, 6, 7А, 7, 9, 12, 5, 11, 8, 14, 2, 4, 11А, 15, 17

Академика Воронова ул. 1, 11, 12, 14, 16, 18, 6, 9, 19, 22, 25, 10, 11А, 23, 15, 21, 2, 8, 3, 20, 7

Гагаринского ул. 10, 12, 14, 16, 18, 23, 6, 17, 8, 13, 15, 25, 1, 3, 11, 7

Исторический пер. 2, 1, 3, 5, 7

Ключ 3-й ул. 42, 9А, 4, 1Д, 1, 5, 6

Ключ 4-й ул. 78

Астрономический пер. 3, 1, 7, 2, 5, 6, 4

Географический пер. 4, 5, 6, 7, 12, 9

Биологический пер. 5, 4, 2, 9, 3, 12, 19, 8, 10, 11, 7

Математический пер. 3, 5, 1, 6

Фрунзенский район

Комсомольская ул. 27В

Напомним, накануне без электричества осталась целая страна - Судан. С 2018 года это уже четвертое полное отключение электричества в Судане. Два случая произошли в январе и феврале 2018 года, третий случай был в январе 2019 года.

Таисия Масина