День влюбленных, 14 февраля, начнется для многих жителей Владивостока с отключений электроэнергии, сообщает DEITA.RU. Как рассказали в городских службах, они будут носить массовый характер - без света останутся более ста десяти домов.

Так, с 9.00 до 17.00 некоторые неудобства придется потерпеть горожанам, проживающим по следующим адресам:

Первомайский район

Приморская ул. 5

Херсонская ул. 10А, 11, 12, 13, 8А

Ясеневая ул. 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 7

Первореченский район

Героев Варяга ул. 4/2, 4, 2В, 2/2

Днепропетровская ул. 45, 57

Тухачевского ул. 44

Советский район

Восточный пр-кт 35

Мечникова ул. 47, 49, 64, 66, 68, 70

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Уютная ул. 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 8, 9, 9А, 9В, 18А

Фанерная ул. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Фанзавод ул. 1

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2

Ломаная ул. 38, 38Б, 38В

Бийская ул. 26, 18, 24

Сахарный Ключ ул. 16, 5В, 5Д, 5Л

Фрунзенский район

Комсомольская ул. 7

Посьетская ул. 28А

Кроме отключения света, пройдут и отключения холодной воды, правда не такие массовые. Запасы на период с 9.00 до 20.00 рекомендуется сделать жителям домов по следующим адресам:

Советский район

Заречная ул. 35, 37, 47, 57

Таисия Масина