Более 200 домов Владивостока будут обесточены в четверг, 21 февраля, практически на весь день, сообщает DEITA.RU.

По данным городских служб, без электричества с 9.00 до 17.00 останутся дома по следующим адресам:

Ленинский район

Адмирала Кузнецова ул. 53, 53/1

Нейбута ул. 125

Некрасовская ул. 58

Стрелковая ул. 15

Первомайский район

Херсонская ул. 10А, 11, 12, 13

Ясеневая ул. 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 7

Елочная ул. 1

Первореченский район

Шошина ул. 25А, 35, 6

Советский район

Аренского ул. 39, 71, 41, 41В, 55, 46, 44, 22А

Вертолетная ул. 1, 15, 16, 7

Глинки ул. 25, 50, 52, 73, 77, 71В, 71, 77А, 75

Карла Маркса ул. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Кольцевая ул. 3

Крылатый пер. 2

Курильская (пос. Трудовое) ул. 44, 46

Овражная (пос. Трудовое) ул. 51, 53, 55, 57, 57Б, 57А

Охотская ул. 22, 44, 46, 15, 60, 46А, 48, 38, 40Д

Полетаева ул. 3

Порт-Артурская ул. 28, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 45

Серова ул. 28

Тельмана ул. 28

Ушакова ул. 29, 31, 42, 44

Цимлянская ул. 1, 16, 5А, 1А

Чичерина ул. 63, 65, 71, 84, 86, 88, 92, 94, 65В, 65Б

Мусоргского ул. 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 24

Балтийская ул. 9Б

Планерная ул. 15

Взлетная ул. 6

Академика Крушанова ул. 1, 19, 3, 6, 7А, 7, 9, 12, 5, 11, 8, 14, 2, 4, 11А, 15, 17

Академика Воронова ул. 1, 11, 12, 14, 16, 18, 6, 9, 19, 22, 25, 10, 11А, 23, 15, 21, 2, 8, 3, 20, 7

Гагаринского ул. 10, 12, 14, 16, 18, 23, 6, 17, 8, 13, 15, 25, 1, 3, 7

Исторический пер. 2, 1, 3, 5, 7

Лазурная ул. 27Б

Радарный пер. 5, 3, 4

Маковского ул. 400Б, 400, 406

Астрономический пер. 3, 1, 7, 2, 5, 6, 4

Географический пер. 4, 5, 6, 7, 12, 9

Биологический пер. 5, 4, 2, 9, 3, 12, 19, 8, 10, 11, 7

Математический пер. 3, 5, 1, 6

Ключ 5-й ул. 82

Фрунзенский район

Морская 1-я ул. 11

Кроме того, в некоторых домах Первореченского района отключат холодную воду:

Народный пр-кт 11Б, 13, 17, 17А, 19, 2, 20, 25, 27, 28, 28Б, 2А, 4, 6, 11А