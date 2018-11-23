Массовые отключения холодной воды начнутся во Владивостоке в среду, 20 февраля, сообщает DEITA.RU.

По данным городских служб, запастись холодной водой необходимо жителям двух районов - Фрунзенского и Первореченского. Так, без водоснабжения с 09.00 до 20.00 останутся тысячи горожан, проживающих в домах по следующим адресам:

Фрунзенский район

Авраменко ул. 11, 13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 3, 5, 6, 8, 9, 9А, 2А, 2, 2Б

Верхнепортовая ул. 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 50А, 56, 56А, 6, 62А, 62Б, 64, 64А, 66, 66А, 70, 74, 76, 78, 9, 9А, 49

Лейтенанта Шмидта ул. 17, 17А, 21, 29, 20

Пестеля ул. 5

Станюковича ул. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 28, 29А, 3, 31А, 37, 39, 48/1, 48/10, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 49, 49А, 50А, 52, 53, 53А, 54, 54Г, 55, 56, 57, 57/2, 57А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 77А, 46, 39А

Чернышевского ул. 15

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 1, 14, 18, 7, 16

Волховская ул. 11, 2, 9, 5

Вострецова ул. 10, 10Г, 10Д, 2, 4, 6А

Гамарника ул. 11, 13, 13А, 15, 18, 24, 24А, 26А

Завойко ул. 2, 2А, 4, 6, 8

Ильичева ул. 14, 15, 16, 18А, 18Б, 18В, 20А, 20Б, 20Д, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Колесника ул. 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 11

Корнилова ул. 10, 12, 15А

Нахимова ул. 1, 2, 3, 4, 5

Невская ул. 13, 15А, 17

Печорская ул. 10, 12, 8, 8А

Постышева ул. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Фирсова ул. 2, 2А, 4, 4А, 6, 8

Южно-Уральская ул. 10А, 4, 6.

В остальных районах жителям отключат электричество. С 9.00 до 17.00, по данным МУПВ ВПЭС (электрические сети), без света придется обойтись здесь:

Ленинский район

Адмирала Юмашева ул. 18

Всеволода Сибирцева ул. 15, 20

Нейбута ул. 47

Фонтанная ул. 57

Ключевая ул. 9, 10

Первомайский район

Феодосийская ул. 46

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 54А

Луговая ул. 50, 50А

Сабанеева ул. 8

Советский район

Багратиона ул. 6А, 8

Бородинская ул. 27, 29, 31, 33

Девятая ул. 14

Русская ул. 74А

Уютная ул. 18

Восьмая ул. 25, 31, 9, 7, 27

Ключ 5-й ул. 56, 68, 62, 58Д, 66, 68А, 58, 58А, 80, 82

Ключ 3-й ул. 42, 9А, 4, 1Д, 1, 5, 6

Ключ 4-й ул. 78

снт Восход ул. 46, 55

снт Ласточка ул. 14, 20, 25, 29

Таисия Масина



