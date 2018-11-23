Массовые внеплановые проверки затронут более 200 образовательных учреждений Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Причиной послужило возгорание в школе номер 33.

Проверять будут соблюдение всех требований пожарной безопасности. Особое внимание - эвакуационным путям, запасным выходам, первичным средствам пожаротушения, работе звуковых систем оповещения и автоматических пожарных сигнализаций.

К примеру, две школы Владивостока - 6 и 39 - проверку не прошли – замков на эвакуационных выходах нет, все запасные двери находятся в свободном доступе.

Ведется работа и с детьми - с помощью квестов, тренировочных эвакуаций, семинаров и многого другого педагоги учат воспитанников не паниковать и точно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

До конца марта проверки соблюдения требований пожарной безопасности пройдут в 78 школах, 120 детских садах и 22 учреждениях дополнительного образования.



Таисия Масина