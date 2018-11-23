Жительнице Хабаровского края пришлось купить 11 билетов на самолет для двух своих детей-инвалидов, сообщает DEITA.RU.

По информации "Россия-1", это были билеты на рейс Курган-Москва авиакомпании Utair. Отмечается, что без этого ее не пустили бы на рейс.

Так, один из ее сыновей был на носилках после операции, поэтому для него понадобилось еще 9 мест, у второго ребенка нога не сгибалась из-за гипса - ему тоже пришлось купить дополнительное место. Женщина согласилась с условиями компании, чтобы не пропустить рейск "Москва-Хабаровск".

Позже Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту нарушения прав матери-одиночки и ее детей. В ходе проверки специалисты дадут оценку всем фактам, изложенным в телевизионном сюжете. Следователь даст оценку правомерности действий сотрудников авиакомпании.

Ирина Петрова