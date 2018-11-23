На Камчатке будут судить мать четырехмесячной девочки, которую за громкий плач убил сожитель женщины, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

В прокуратуре Тигильского района Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с ребенком).

По версии следствия, летом 2018 года, являясь матерью четырехмесячной девочки, женщина систематически недокармливала ребенка, пропускала кормления в связи отсутствием дома, постоянно употребляла спиртные напитки.

Согласно материалам дела, пьяная мать кормила малышку грудным молоком, сладким чаем и яблочным пюре. Вес девочки не соответствовал возрасту, даже с учетом поставленного ранее диагноза «Гипотрофия I-II степени».

В ночь на 11 июля, зная, что сожитель злоупотребляет спиртным, не имеет навыков по кормлению и санитарно-гигиеническому обслуживанию младенца, раздражается из-за детского крика, применяет к ребенку насилие в ее отсутствие, мамаша оставила дочку с пьяным отцом и ушла в гости к знакомым продолжать пьянствовать.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире наедине с ребенком, мужчина пытался заснуть, но не мог, малышка сильно плакала от голода. Разозлившись, он взял девочку двумя руками за туловище и не менее двух раз ударил затылочной частью головы о деревянную спинку кровати, причинив ей травму головы, несовместимую с жизнью, от которой ребенок скончался.

Согласно заключению экспертизы, на момент смерти желудок девочки был пуст, в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,45 %.

Обвиняемая неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и органов системы профилактики. Ранее она была ограничена в родительских правах в отношении двух других своих детей. В декабре 2018 года в отношении них женщина лишена родительских прав. Третий ребенок находится в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Сожителя, убившего их совместного ребенка, в октябре 2018 года краевой суд приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

Ирина Петрова