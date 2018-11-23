Следственное управление УМВД по Приморскому краю возбудило 22 уголовных дела по фактам хищения средств материнского капитала в одном из районов края, сообщил DEITA.RU источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник в силовых структурах, первые случаи хищения средств, выделяемых федеральным бюджетом на поддержку многодетных семей, были зафиксированы в Приморье еще несколько лет назад. Тогда силовики пресекли деятельность ОПГ, члены которой входили в состав правления Кредитного потребительского кооператива «Дом и семья» (был такой в Большом Камне) и незаконно обналичивали материнского капитала.

Следствием установлено, что указанные лица подыскивали на территории Большого Камня, Фокино и Шкотовского района владелиц сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств с КПКГ «Дом и семья». По словам источника DEITA.RU в правоохранительных органах, деньги фактически на руки не выдавались, преступники организовывали заключение фиктивных сделок по купле-продаже квартир, а после перечисления денежных средств на счета кооператива в счет фиктивных займов обналичивали их и похищали, распределяя между членами преступной группы.

Такую схему позже взяли на вооружение и другие предприимчивые граждане. Так, несколько лет назад на территории Большого Камня, Фокино и Шкотовского района действовала еще одна преступная группа, в которую были вовлечены более 20 человек, в том числе бывшие депутаты Думы города Фокино. Причиненный государству ущерб превысил 8 миллионов рублей, подчеркнули правоохранители.

Примечательно, что одного из судимых по этому делу народных избранников, по статье 159 ч. 2 УК РФ (сейчас, правда, снятую и погашенную), новый глава города Большой Камень Александр Андрюхин назначил на пост руководителя ключевого в городском хозяйстве предприятия. Это было одним из первых его кадровых решений

По данным фактам СЧ СУ УМВД России по ПК в 2018 году возбуждено 22 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время продолжается оперативное сопровождение уголовных дел, сообщают силовики.

Напомним, что «любимый город Путина» стал яблоком раздора для различных групп влияния. Несколько источников в силовых структурах сообщили DEITA, что к подогреву протестной активности в Большом Камне якобы причастны некоторые депутаты городской думы и представители ряда коммерческих структур. В создаваемом ими негативном фоне звучат обвинения и в адрес правоохранительных органов. По мнению собеседника DEITA.RU, это не что иное, как попытка оказать воздействие на них давление с целью прекращения ряда уголовных дел.

О том, как маленькая межэлитная война превратилась в локальную революцию, читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Светлана Алеутская