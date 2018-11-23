Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что обязан быть оптимистом, сообщает DEITA.RU.
"Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Он затронул и вопросы реализации нацпроектов. По его словам, их задача в том, чтобы превратить Россию в развитую страну, где комфортно жить и соблюдаются стандарты современной жизни.
Так, например, он предложил сравнять уровень доходов городского и сельского населения.
Ирина Петрова
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