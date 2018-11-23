Председатель правительства России Дмитрий Медведев оригинально назвал западные санкции, сообщает DEITA.RU.

По мнению Дмитрия Медведева, санкции со стороны западных стран России не страшны. «Эти санкции имеют значение для нашей экономики, но они не навредят ей капитально - мы все равно продолжим идти своим путем», - заявил Медведев в интервью НТВ.

Как считает российский премьер-министр, санкции против России – это внутренняя «шизоидная история» США. «Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории», - уверен Дмитрий Медведев.

По его мнению, России не нужно бояться санкций, потому что отечественная экономика выдержит любое давление, в том числе и такое.

Нынешний премьер-министр России, побывавший разок и в президентском кресле, запомнился россиянам не только как двигатель пенсионной реформы и активный пользователь гаджетов, но и как автор выражений, быстро «уходящих в народ» и становящихся мемами выражений.

Дмитрий Санников