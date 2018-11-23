Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал неожиданное заявление относительно перспектив развития страны, сообщает DEITA.RU.

По мнению Дмитрия Медведева, реализация национальных проектов в течение ближайших шести лет превратит Россию в более современную и благополучную страну. При этом, глава правительства совершил весьма примечательную оговорку: «Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо».

Медведев попытался покидать камни в своих советских предков. «Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось», - заявил премьер-министр в эфире НТВ.

За 18 лет в большой политике господин Медведев красноречием в совершенстве не овладел, зато освоил особый вид искусства — оптимистичное ораторство. Светлые обещания о безоблачном завтрашнем дне вновь услышали телезрители. «Но я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас. Но нет предела совершенству», - заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Санников