Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал об электронной маркировке российского леса, сообщает DEITA.RU.

На встрече с руководством Совета Федерации Дмитрий Медведев поведал сенаторам об электронной маркировке российского леса и реформе законодательства в сфере лесного хозяйства.

По убеждению руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сегодня в отрасли «рулит преступный сектор». «Что происходит? Леса раздали арендаторам - их никто не контролирует. Люди берут лесные участки по программе строительства ЦБК, но никто ничего не построил. А патриотично настроенный бизнес, который хочет вкладываться в строительство новых предприятий, вынужден перекупать у арендаторов лес втридорога!», - негодовала Валентина Матвиенко. По ее мнению, до сих пор не заработала так, как надо, система ЛесЕГАИС, которая должна отслеживать все процессы в российском лесоустройстве.

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо принимать новый Лесной Кодекс, так как доработки действующего, бесконечные добавки и изменения, скорее всего, ни к чему не приведут. ЛесЕГАИС же, по его мнению, работает. «Тут избыточный пессимизм тоже не нужен. Система ЕГАИС была создана. Она не универсальна, я согласен, её нужно дорабатывать», - сказал Медведев.

«Нужно обязательно переходить к электронной маркировке. Это касается вообще всей продуктовой линейки, всех товаров, всех видов продукции, которые на территории страны производятся, но в особенности – такой продукции, которая трудно поддаётся учету, типа леса. Вот там, по сути, на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо. Тогда мы будем понимать, кто, что и куда вывез. А лес действительно, как это ни банально звучит, наше богатство, и мы должны его учитывать», - заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Санников