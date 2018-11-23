Председатель правительства России Дмитрий Медведев сделал очередное стратегически важное заявление на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает DEITA.RU.

По мнению Дмитрия Медведева, региональные власти в рамках реализации нацпроекта «Образование» должны рассчитывать не только на федеральные деньги, но и привлекать частных инвесторов .

«Для этого необходимо на федеральном уровне разработать максимально выгодные условия для осуществления государственно-частного партнерства», - сказал Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в Сочи.

В 2016 году Дмитрий Медведев выступил на Всероссийском молодежном образовательном летнем форуме «Территория смыслов». Обратив внимание на то, что быть полицейским намного опаснее, чем учителем, премьер-министр сказал главное. «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», - заявил Медведев.

Дмитрий Санников