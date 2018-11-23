Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет 15 февраля встречу с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает DEITA.RU.

Главной темой встречи председателя правительства с губернаторами регионов станет выполнение национальных проектов, касающихся развития социальной сферы, проблем при их реализации, новые возможности субъектов.

Накануне Дмитрий Медведев отметил, что при выполнении нацпроектов в регионах не должно быть общего, формального подхода, поскольку везде есть собственная специфика.

Нацпроекты он назвал переходом от точечных реформ к комплексным преобразованиям, «выходом за рамки возможностей вопреки обстоятельствам».

«Люди живут трудно и хотят социальной справедливости. Люди не хотят долго ждать светлого будущего», - сказал Медведев, пообещав благоустраивать парки и набережные, построить более 1,5 млн новых квартир и создать 230 000 новых мест в школах (чтобы дети не учились в три смены), отремонтировать 80 000 км дорог и реконструировать 50 аэродромов, ликвидировать городские свалки.

Медведев также уже предупредил губернаторов, что будет постоянно выезжать в регионы для контроля за реализацией нацпроектов.

Дмитрий Санников