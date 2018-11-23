Экс-участница телевизионного шоу Comedy Women Наталья Медведева извинилась за шутку про генерала Карбышева, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее режиссер Никита Михалков назвал "овцами" участниц телешоу, которые в 2013 году пошутили про генерала Дмитрия Карбышева, замученного в феврале 1945 года. Его и сотню других заключенных обливали холодной водой при 40-градусном морозе. Люди погибли, превратившись в ледяные памятники самим себе. В августе 1946 года Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Михалков вспомнил про эпизод, в котором прозвучало следующее.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорит героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечает Надежда Сысоева в амплуа школьницы. «Нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — добавляет к этому персонаж Натальи Медведевой.



Как написала в своем Instagtam Медведева, подвергшаяся критике режиссера и пользователей соцсетей, она искренне сожалеет о том, что имела место шутка про генерала, так как до настоящего времени считала, что это вымышленный персонаж.

"Этот номер был написан авторами Камеди Вумен (не мной). Утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала", - уточнила она.



Ирина Петрова