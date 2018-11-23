В Лесозаводске менеджер страховой компании похитила около полумиллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в прокуратуре Приморского края, некоторое время осужденная занимала должность менеджера по офисным продажам в крупной страховой компании. Девушка занималась оформлением полисов и получала на руки деньги от страхователей. В итоге она решила похитить страховые взносы на сумму свыше 440 тысяч рублей. От рук мошенницы пострадали 134 человека.

Свою вину злоумышленница признала полностью. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы на два года условно. Заявленный гражданский иск на сумму 440 394 рубля удовлетворен судом в полном объеме.

Екатерина Брязгунова