И.о. главы Владивостока Олег Гуменюк на пресс-конференции рассказал о том, как он попал во властные структуры, что считает своим главным достижением и почему всю жизнь мечтал управлять городом, а также о тех, кто «претендует на кресло, в котором он сидит», сообщает DEITA.RU.

На вопрос, должны ли у Владивостока быть прямые выборы мэра, назначенный, но еще не утвержденный и.о. главы ответил уклончиво, предложив посчитать, сколько денег ушло на выборы губернатора:

«Вот здесь двоякая ситуация: с одной стороны – да, прямые выборы лучше, с другой стороны - давайте посчитаем, сколько денег было потрачено, когда мы ходили на выборы губернатора. Я работал в этой системе, и при мне было три губернатора: Миклушевский, Тарасенко и Олег Николаевич. Я видел, сколько трудов и средств было потрачено на эти все кампании. Поставьте на чашу, что лучше. Не мне решать, какими должны быть выборы во Владивостоке на данном этапе. Но если б были выборы, я б так же пошел на эти выборы», - ответил он.

На вопрос почему, журналисты получили развернутый ответ о том, как Олег Гуменюк попал во власть и что он считает своим главным достижением в городской администрации.

«Я вам открыто заявляю: два года мне предлагали возглавить управление спорта в городе Владивостоке, тогда не хотел идти во власть. Я занимался любимым делом, организовывал спортивные мероприятия большого уровня, и мне это нравилось. Но так получилось, что меня практически сюда притащили. Я когда пришел сюда, понял, насколько все не так, как мы видим со стороны. Потихоньку встроился в этот ритм, отстоял интересы по спорту. Добился бюджета команды по спидвею тогда. У них бюджет был 17 миллионов, а когда я ушел – 35 миллионов», - отметил он.

Потом, по словам и.о. главы города, он немного поработал в частном бизнесе и «получил предложение переехать в Амурскую область».

«Опять на спорт, дело похожее, но другое. Город и край - это две большие разницы», - добавил мэр.



Там нынешний и.о. главы научился работать в программах, по мнению Гуменюка, «это один из самых главных показателей работы руководителя».

«Потом судьба меня забросила на министра спорта и социалки, тогда я понял, что это такое изнутри. У меня было пять министерств, все социального уровня. Я защищал интересы медицины перед журналистами. Ну а сюда приехал, востребован оказался в хозуправлении Приморского края», - добавил он.

Гуменюк также признался, что предложение поработать в городе получил от Олега Кожемяко: «Да, у меня есть поддержка администрации края в лице Олега Николаевича. Он пришел, говорит: у тебя есть желание работать в городе? Я всю жизнь мечтал возглавлять городскую администрацию. И если есть мечта, которой суждено сбыться, почему отказываться от нее?»

В ответ на вопрос, кого и.о. мэра считает своим главным конкурентом на предстоящих выборах (речь идет о выборе народных избранников в рамках конкурса на замещение вакантной должности главы Владивостока), Олег Гуменюк рассказал о тяготах работы в мэрии и предупредил соперников об ответственности:

«Мой рабочий день начинается в 6.45 - я выхожу из дома. Пару дней назад он закончился в полвосьмого. В остальное время, вы знаете, вот честно, мне даже иногда обедать некогда. Одно отрадно - на соревнования съездил. Вот и все. Остальное – если ты хочешь что-то сделать, ты должен работать. И тот человек, который хочет управлять городом, должен понимать, какой груз ответственности ложится. Действительно, ни выходных, ни проходных. Я считаю, что если человек подал документы и если он хочет претендовать на то кресло, в котором я сижу, то он это осознанно делает, значит он считает для себя, что он имеет на это право. А если он имеет на это право, пускай тогда и отвечает за это. Мы все конкуренты».

Светлана Алеутская