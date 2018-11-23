Уголовное преследование главы города Уссурийска Евгения Коржа за превышение полномочий прекращено, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Фрунзенского районного суда Владивостока градоначальник оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что Корж признал себя виновным и активно способствовал следствию.

Напомним, мэра Уссурийска задержали за нарушения в обеспечении газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи", а через несколько дней отпущен под подписку о невыезде.

Ему инкриминировали увеличение цены контракта на 53 млн рублей подрядчику, который так и не приступил к выполнению работ. За это Евгений Корж извинился перед местными жителями, разместив на сайте города обращение. После покаяния письмо исчезло с сайта, но осталось в анналах интернета.

Евгений Корж занимает пост главы администрации Уссурийского городского округа с декабря 2014 года. До этого он являлся помощником губернатора Миклушевского по вопросам земельных отношений.



Таисия Масина