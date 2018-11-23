Несмотря на календарную зиму, в атмосфере началась перестройка на весенние процессы. Сибирский антициклон ослабел и занял более южное положение. На юг Дальнего Востока поступает более теплая воздушная масса, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Субботний день обещает быть солнечным, дневная температура повысится, а в воскресенье потепление продолжится.

Выходные во Владивостоке порадуют спокойной и малооблачной погодой. Отличаться будут лишь по температурному режиму. В субботу минимальная температура воздуха составит -8...-11 °С, максимальная -1...-4 °С. В воскресенье станет еще теплее на 2 — 4 градуса. Многие жители и гости Приморского края и города Владивостока захотят провести такие чудесные по погоде выходные на природе. Но из-за малоснежной зимы увеличивается риск возникновения пожаров, поэтому, находясь на природе, нужно соблюдать меры безопасности.

Михаил Грач